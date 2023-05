Abbinati a capi casual o aggiunti a un party dress li rendono ancora più speciali e scintillanti

Leggi su amica

(Di sabato 27 maggio 2023) Con la stagione calda alle porte e la pedicure nuova di zecca che non si vede l’ora di mettere in mostra, i sandali gioiello estate 2023 sono pronti per fare la loro comparsa. Queste calzature ultra sexy esono infattitra le più desiderate e ricercate. E quando le si mettono ai piedi ci si sente subito. Ricchi di cristalli, strass e superfici glitter, i sandali gioiello hanno un’allure preziosa e lussuosa. E sono fatti apposta per essere i compagni ideali di un abito da sera o da cerimonia e di una clutch rigida altrettanto chic. Ma non solo. La tendenza per l’estate 2023 Quella dei sandali gioiello estate 2023 non è una vera tendenza. Si tratta di una categoria a sé stante. Fatta di accessori dal fascino senza tempo che torna a brillare ogni anno. Quando la voglia di sfoggiare ai piedi qualcosa di ...