(Di sabato 27 maggio 2023)(ITALPRESS) – Si è svolto a, presso l’Aula Magna della Clinica Mangiagalli, il corso residenziale e accreditato “Ci. Inlaè in”, organizzato dalla Commissione d’Albo dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica dell’Ordine TSRM e PSTRP di, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio con il patrocinio di ATSCittà Metropolitana, Europa Donna Italia (EDI), Gruppo Italiano Screening Mammografico (GISMa) e Senonetwork Italia. Un evento – si legge in una nota – “che esprime, fin dal titolo, una dichiarazione d’intenti ben precisa, quella di esserci – come Tecnici di Radiologia (TSRM) e come Professionisti Sanitari di area senologica – su tutto il territorio regionale, ...

Noiun po' tutti figli dell'Abriola - Sellata, nonché del presidente Aci, Solimena, e di mio ... Mi trovavo ae Monza era vicina d: Mi spieghi perché l'Abriola - Sellata non si fa più. r: ...... che dovrebbe rappresentare a breve ai Pride di Roma e, spiegando: " Io vorrei provare ad ... Penso che dobbiamo smettere di spaventare, ma dimostrare chegente "wow". La gente che fa un ..."E dire che io avevo proposto di suonare una data al Fabrique di, che è molto più piccolo. ... Ormainel metaverso". (anche Jad sorride - ndr) L'altro giorno Max Pezzali ha ricordato che a ...

A Milano “Ci siamo. In Regione Lombardia la Senologia è in rete” L'Edicola del Sud

MILANO - Si è svolto a Milano, presso l'Aula Magna della Clinica Mangiagalli, il corso residenziale e accreditato "Ci siamo. In Regione Lombardia la Senologia è in rete", organizzato dalla Commissione ...Una coppia di genitori no vax è indagata per tentato omicidio: hanno negato al figlio di 4 anni in fin di vita un tampone per il Covid-19 ...