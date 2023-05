A luglio manifestazione medici e operatori Sis 118 | “Non siamo fantasmi”

(Di sabato 27 maggio 2023) (Adnkronos) – “Assistiamo ad una dimenticanza abissale da parte dello Stato nei confronti deglidell’emergenza urgenza territoriale. Un silenzio assordante, con una sistematica capacità davvero singolare di volgersi dall’altra parte, facendo finta che noi non esistiamo. Invece esistiamo e salviamo vite: stiamo preparando perciò unadi protesta, composta ed educata. A, per 15 minuti saremo in divisa, rivolti verso il ministero della Salute a Roma: con le mani unite manifesteremo per dimostrare che nondei”. Lo ha annunciato Mario Balzanelli, presidente della Sis 118, dal congresso nazionale, in corso a Trani, della Società Italiana Sistema 118, arrivato alla XX edizione. “La riforma legislativa del Sistema di emergenza territoriale 118 – sottolinea ...

Invece esistiamo e salviamo vite: stiamo preparando perciò unadi protesta, composta ed educata. A, per 15 minuti saremo in divisa, rivolti verso il ministero della Salute a ...Il Comune ha trasmesso la relativad'interesse, come da procedura di selezione ... con l'esercito napoleonico che la rese protagonista e vittima dell'eccidio del 41806. Episodio ...Lasi svolgerà come ogni anno in due location suggestive: i tre appuntamenti del 10, 11 e 12nell'Arena del Porto turistico Marina di Pescara, mentre gli altri concerti, come di ...

A luglio manifestazione Sis 118, 'non siamo fantasmi' Today.it

Il presidente Balzanelli dal Congresso di Trani: 'In divisa ci rivolgeremo a mani unite verso il ministero della Salute. Esistiamo e salviamo vite, ...Dal 9 al 31 luglio si svolgerà la cinquantunesima edizione del Festival organizzato e promosso dall’Ente Manifestazioni Pescaresi ...