A Lisbona possibile festa per il titolo del Benfica | la fiera del libro costretta a chiudere prima

Leggi su sportface

(Di sabato 27 maggio 2023) Il calcio batte i libri a. In uno scontro tra titani, lo sport e la cultura, questa volta la spuntano i tifosi del, che potrebbero conquistare proprio oggi, poco dopo le ore 18, la vittoria del trentottesimo. Basta una vittoria contro il già retrocesso Santa Clara e potrà partire ladelle Aquile, che però impatterà su un altro evento in città, anzi nel piazzale antistante il parco cittadino Eduardo VII. Qui, infatti, è ospitata la consuetadeldi, il più importante evento portoghese legato al mercato dele giunto alla novantatreesima edizione. Editori e librai, però, dovrannoi battenti alle 18 italiane, perché la piazza antistante il parco è infatti lo spazio in cui ...