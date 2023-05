A Cannes la protesta della modella ucraina contro Putin

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 27 maggio 2023) Sul red carpet diva in scena unala Russia. La moAlina Baikova ha indossato una maglietta con i colori del suo Paese, gialla con scritta azzurra, che riportava un insulto rivolto a Vladimir(Fuck you). Laè avvenuta primaproiezione del film di Ken Loach, "The old oak". La sicurezza è intervenuta fermando la moche, dopo aver discusso qualche minuto con loro, è stata allontanata.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/05/A--la--mo20230527 ...