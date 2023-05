A Cannes il red carpet di Ken Loach con “The old oak”

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 27 maggio 2023) Aè il turno di Kenin concorso col suo "The old oak", ultimo redper l'ultima proiezione prima che la giuria assegni la Palma d'oro della 76esima edizione del Festival del cinema francese. Il film, che racconta l'incontro fra i rifugiati siriani in fuga dal regime e i lavoratori in crisi del Nord dell'Inghilterra, è fra i favoriti. Sul redin occasione dell'ultima proiezione hanno sfilato star come John C. Reilly, presidente della sezione "Un certain regard", Andie MacDowell, Eva Longoria e Maria de Medeiros.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/05/A--il-red--di-Ken--con-The-old-oak 20230527 video 13291740.mp4"/video