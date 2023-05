81 chili di cocaina a Melito | arrestati un uomo e una donna

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 27 maggio 2023) 81ditrovati adi Napoli, nove trovati nel bagagliaio dell’auto al controllo e 72 in casa 81di. Ieri pomeriggio, adi Napoli, la Polizia di Stato ha arrestato D. A. R., classe 1988, e M. A., classe 1981, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno sorpreso l’e lamentre caricavano nel bagagliaio di un’autovettura una busta. A seguito di un controllo, i poliziotti hanno rinvenuto – al suo interno – 9 kg di, confezionati in panetti da circa 1 kg ciascuno. A seguito di una perquisizione domiciliare, effettuata nell’immediatezza dei fatti presso un’abitazione in uso ...