Trent'anni fa l'attacco mafioso al cuore dello stato costo' il sacrificio di un'intera famiglie e di due bambine, due sorelline, Nadia e Caterina Nencioni. Vivevano con il padre Fabrizio e la madre ...trent'anni, si chiude baracca. Quello della Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia è un caso, un caso che pone diverse riflessioni nel mondo dello sport . Nelle giovanili di quella squadra ...Trent'anni fa l'attacco mafioso al cuore dello stato costo' il sacrificio di un'intera famiglie e di due bambine, due sorelline, Nadia e Caterina Nencioni. Vivevano con il padre Fabrizio e la madre ...

30anni dopo la strage di via dei Georgofili. 'Nessuno dimentichi' TGLA7

Trent'anni fa l'attacco mafioso al cuore dello stato costo' il sacrificio di un'intera famiglie e di due bambine, due sorelline, Nadia e Caterina Nencioni. Vivevano con il padre Fabrizio e la madre An ...Quattro giovani vittime del venerdì sera. E una ragazzina di 14 anni è in gravissime condizioni. Il week end non è ancora finito, ed il bilancio delle vittime di ...