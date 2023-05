30 anni fa l' attentato mafioso in via Georgofili a Firenze

Sono passati 30dall'mafioso in via Georgofili a Firenze. Nell'esplosione di una autobomba il 27 maggio del 1993 morirono cinque persone: Fabrizio Nencioni e Angela Fiume, marito e moglie, le loro ......aveva nessuna intenzione di arrendersi a un potere mafioso che piano piano come vedremo negli...dall'esplosione mentre nei giornali e nelle televisioni di tutto il mondo la notizia dell'...Ma anche pochipiù tardi, durante i viaggi in Kentucky (1989) e a Philadelphia (1991), l'FBI annotava "la possibilità di minaccia sempre presente nei confronti della regina Elisabetta da parte ...

Trent'anni fa la strage di via dei Georgofili, la vendetta della mafia contro lo Stato RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Firenze, 27 mag. (askanews) - Sono passati 30 anni dall'attentato mafioso in via Georgofili a Firenze. Nell'esplosione di una autobomba il 27 maggio del 1993 morirono cinque persone: Fabrizio Nencioni ...