? LIVE! Inter-Atalanta 2-0 | partenza shock | due gol in tre minuti

(Di sabato 27 maggio 2023)2-0 Marcatori: 1? Lukaku, 3? Barella(3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. A disp. Handanovic, Cordaz, De Vrij, Darmstadt, Bellanova, Gosens, Asllani, Curatolo, Akisanmiro, Stankovic, Dzeko. All. Inzaghi(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Højlund. A disp. Musso, Rossi, Demiral, Okoli, Bernasconi, Colombo, Falleni, Lookman, Muriel. All. Gasperini Arbitro: Orsato Ammoniti: – Espulsi: – I gol 1? Lukaku 1-0 – Il belga viene incontro a ricevere la palla, appoggia di sponda a Lautaro, poi si gira puntando la profondità, si fa tutta la metà campo, mette a sedere Sportiello e appoggia in porta. 3? Barella 2-0 – Dimarco calcia col sinistro da ...

