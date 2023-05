(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNiente voti, tante visioni. Termina Lunedì 29 Maggio ilin– Lacenodoro Scuola che, oltre ad aver portato ilnelle scuole, ha portato e porterà le scuole al. Alle ore 16.00, presso il, ci sarà la proiezione di Rue Garibaldi, film di Federico Francioni, che chiude la ricca rassegna dedicata agli studenti con un appuntamento per i partecipanti delle scuole superiori e del CPIA. La pellicola racconta la storia di due siblings di origini tunisine ma cresciuti in Sicilia, che hanno deciso di lasciare l’isola e partire alla volta di Parigi, barcamenandosi tra un lavoro precario e l’altro e abitando in periferia. Alle 17.30, invece, partirà...

Zero in Condotta, l’evento conclusivo del progetto al cinema Partenio AvellinoToday

Il Cinema Partenio pronto ad accogliere i partecipanti per l’evento conclusivo dei corsi di educazione all’immagine. Proiettati sul grande schermo i cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuol ...Termina il progetto Zero in Condotta – Lacenodoro Scuola che, oltre ad aver portato il cinema nelle scuole, ha portato e porterà le scuole al cinema.