Zenga | «Inter vincere nel pre Champions League aiuta! Tutto positivo»

(Di venerdì 26 maggio 2023)analizza il momento dell’, partendo dalla vittoria della Coppa Italia finendo alla finale didel 10 giungo. Di seguito il pensiero dell’ex nerazzurrovenuto su Sky Sport 24 (vedi dichiarazioni). BELLE VITTORIE – Walterparla della prestazione dei nerazzurri in nella finale di Coppa Italia vinta dall’: «Le vittorie sono sempre belle e le benvenute. Specialmente in questo momento, prima di altre due partite di campionato e della finale di, è importantissimo per il morale e per sentirsi bene. Però c’è da sottolineare che la Fiorentina ha fatto una grande partita e ha giocato bene. Questo dà anche più valore alla forza dell’. Ci dimentichiamo sempre che in ...

