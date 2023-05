Zazzaroni | “De Laurentiis tiene in pugno la Juventus”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 26 maggio 2023) Aurelio Deha lainsecondo Ivan, la questione Cristiano Giuntoli mette nel sacco i bianconeri. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. In un recente articolo per il Corriere dello Sport, il giornalista Ivanha usato una espressione colorita per descrivere la delicata situazione in cui si trova la. Secondo, Aurelio De, patron del Napoli, “laper le palle“. Un’affermazione audace, che merita di essere analizzata più in profondità. Laha scelto Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, per guidare la ricostruzione tecnica della squadra. Il neo-management bianconero, formato da Ferrero, Scanavino e Calvo, ha ...