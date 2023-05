Zaccheroni dopo l’incidente | «Ho perso due diottrie dall’occhio e ho qualche deficit di memoria»

(Di venerdì 26 maggio 2023) Per la prima voltadomestico che lo ha costretto per diverso tempo in terapia intensiva, Albertotorna a parlare in un’intervista concessa al Corriere della Sera. L’ex allenatore di Milan e Inter, fra le altre, racconta la dinamica del: «Mi ha trovato mia moglie Fulvia accasciato a terra, in fondo alle scale. Dice che ero in un lago di sangue, con la testa aperta e un occhio fuori dall’orbita. So solo quello che mi ha raccontato mia moglie che era con me a casa a Cesenatico. Lei era al piano terra, io stavo verosimilmente scendendo le scale e sono scivolato. Sono ruzzolato per otto-dieci gradini. Lei è accorsa perché ha sentito le mie urla». La situazione era piuttosto grave, tanto da richiedere un’intervento già il giorno. La prima immagine ...

Una caduta accidentale poteva essere fatale per, che oggi sta bene. Il violento colpo alla testa ha comportato la perdita di qualche diottria, ma per fortuna non ha lasciato danni ...

