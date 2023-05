XII Forum One Lavoro Mondo del lavoro 2023 | novità e prospettive

(Di venerdì 26 maggio 2023) "Le misure previste dal Decretopubblicato in gazzetta ufficiale il 4 maggio, sono solo ... esperto di diritto dele Direttore del sito Dottrina.it , durante il suo intervento. " L'...

...le ultime normative del lavoro Come stanno cambiando il lavoro e l'amministrazione del personale dopo l'approvazione del nuovo Decreto Lavoro Questo uno dei principali temi al centro del...Cosa prevedono questi cambiamenti Questo è stato uno dei principali temi al centro delOne Lavoro , organizzato oggi da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro . " Le ...L'ANP al comma 7 dell'articolo 8 dello Statuto approvato dalcongresso nazionale prevede che: "... componente la Segreteria) nonché gli incarichi di Responsabile di Struttura di settore, del...

Decreto Lavoro al centro del XII Forum One Lavoro Bitmat

L’evento organizzato da Wolters Kluwer con Dottrina Lavoro ha fatto luce sulle ultime normative introdotte nel Decreto Lavoro del 4 maggio.Organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, il Forum ha approfondito le ultime normative del lavoro ...