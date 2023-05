WWE | Si conta di riavere a disposizione Randy Orton entro la fine dell’anno

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 26 maggio 2023)è ormai assente da un anno. Il suo ultimo match risale al 20 maggio 2022 quando lui e Matt Riddle vennero scofitti dagli Usos nel match di unificazione dei titoli di coppia. A tenerlo fermo ai box un delicato infortunio alla schiena che richiesto anche un intervento chirugico di fusione spinale. In questi mesi si sono susseguite diverse voci sulle condizioni fisiche di Mr. RKO, tra cui quelle che mettevano in serio dubbio un suo ritorno sul ring. Ultimamente si è parlato anche di problemi cardici, voce però infondata. L’unico problema con cuiè alle prese è quello alla schiena. Notizie incoraggianti Sembra vedersi la luce in fondo al tunnel per. Lo scenario di un suo ritiro dal wrestling lottato sembra scongiurato, nonstante le voce pessimiste che si sono ...