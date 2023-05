WWE | La card di Night of Champions sarebbe un “esperimento”

La WWE potrebbe inserire LA Knight nella card di NOC 2023 The Shield Of Wrestling

Bianca Belair has stated she doesn't mind what title she holds because all she cares about is being champion, after she was drafted to SmackDown with the Raw Women's title.E’ quasi tutto pronto, la WWE domani pomeriggio metterà in scena Night of Champions, Prmeium Live Event che avrà all’interno della sua card dei match più che importanti, si potrebbero definire storici ...