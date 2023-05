WTA Strasburgo 2023 | risultati 26 maggio | la finale sarà tra Anna Blinkova ed Elina Svitolina

(Di venerdì 26 maggio 2023) Si sono disputate entrambe le semifinali del torneo Internationaux de Strasbourgdi tennis, di categoria WTA 250, in corso a, in Francia: l’ultimo atto metterà di fronte la russae l’ucraina. Nella parte alta del tabellone la russaliquida la testa di serie numero 7, la statunitense Lauren Davis, battuta con un duplice 6-2 in un’ora e quindici minuti di gioco: simile il canovaccio dei due set, con la russa che trova il break sempre nel terzo gioco per poi volare via. Nella parte bassa, invece, è molto più combattuta la sfida che vede la vittoria della wild card ucraina, la quale rimonta e batte la padrona di casa transalpina Clara Burel, ...

