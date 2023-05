Williams | livrea Gulf decisa dai tifosi Vowles lavora alla ricostruzione

Montecarlo è spesso il teatro di livree speciali. Non in casache, però, annuncia un sondaggio social per scegliere unacelebrativa Gulf , che verrà utilizzata a Singapore, Suzuka e in Qatar. Sul sitosi può votare per la prima delle ...... ha aggiunto James Vowles, Team Principal. ' Lavincente metterà in mostra l'unione di due marchi iconici del motorsport. I nostri fan hanno l'opportunità di creare la storia del ...E proprio il sabato fantastico serve a lui e allaper ben figurare a Monte Carlo. Questo ... Pioggia che potrebbe bagnare una nuovaGulf (già 'rispolverata dalla McLaren nel 2021), ma è ...

F1 | Williams: la livrea con i colori Gulf sarà scelta dai tifosi Motorsport.com - IT

Sul sito Williams si può votare per la prima delle due fasi "eliminatorie" (la prima si chiude il 4 giugno), composte da quattro alternative grafiche. Il venerdì del GP di Monaco non è iniziato nel ...Gulf and Williams Racing are excited to announce a livery fan vote. Fans will have the chance to choose a special one-off livery in Gulf’s iconic colours to feature on the Williams Racing’s F1 cars at ...