Week end 27-28 maggio a Firenze e in Toscana | spettacoli ed eventi

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il giardino dei ciliegi che chiude la stagione del Teatro della Pergola, Il Decameron itinerante a Villa Il Palmerino, lo spettacolo su Don Milani a San Salvi, la Notte bianca alla Biblioteca Ragionieri di Sesto, l'Infiorata di Scarperia, la Festa medievale a Malmantile, La prima assoluta di "The Song of the Ladder" a Prato, Lucca Pottery Festival, l'Eroica di Montalcino