Vuoi aiutare nell’emergenza alluvionale in Romagna? Ecco il sito e… #daichelasfanghiamo!

(Di venerdì 26 maggio 2023) Rockin’1000 ha sviluppato un: www.volontarisos.it per la raccolta e la gestione dei volontari in casi di emergenza come l’alluvione che sta flagellando l’Emilia, terra dove e? nata la piu? grande Rock band del mondo. Oltre a questa prima azione Rockin’1000 ha lanciato un appello attraverso le parole di Fabio Zaffagnini, fondatore del progetto: “E’ arrivato il momento di tornare in, lo faremo con un grande concerto dei 1000 per supportare le persone colpite dall’alluvione. Stiamo lavorando al coinvolgimento di grandi nomi e realta? legate a questa terra“. In meno di una settimana sono 18 i Comuni che hanno adotattao questo servizio e oltre 30.000 i volontari che si sono iscritti: ilpermette la raccolta delle adesioni da parte di volontari che vogliono dare il loro aiuto e poi permette la ...