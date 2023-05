Von der Leyen in Romagna ' travolta' dallo spirito italiano esordisce | “Tin bota”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Torna a sfoggiare la sua conoscienza delle lingue la presidente della Commissione europea in viaggio nelle aree alluvionate, anche in dialetto

Meloni frena su commissario Emilia Romagna,Leyen: "Ue è con voi". Meloni: "Ora fondo di solidarietà" - Video Alluvione Emilia Romagna, Tajani: "Da Fondo solidarietà Ue 400 milioni" Alluvione ...Una donna regala un giglio alla presidente della Commissione Ue,Leyen, durante la visita a Cesena, colpita dall'alluvione in Emilia Romagna. / EbsLo ha detto la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, intervenendo all'evento collaterale del nuovo Bauhaus europeo alla 18esima Mostra internazionale di architettura alla ...

BOLOGNA – Ieri l’alluvione, oggi la laguna. La presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, reduce ieri da un sorvolo sulle zone martoriate dall’acqua in Romagna, oggi è a Venezia, ...Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea è andata in visita in Emilia-Romagna insieme a Giorgia Meloni per vedere i danni delle alluvioni. Il video a Cesena, dove le regalano una pia ...