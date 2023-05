Von der Leyen a Venezia | giro in gondola col sindaco

Dopo la visita di ieri alle zone alluvionate dell' Emilia - Romagna , la presidente della Commissione Europea, UrsulaLeyen e la commissaria per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira, sono state accolte stamani nel Municipio di Venezia dal sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro . Assieme al sindaco ...Allerta rossa in Emilia - Romagna, mentre a Conselice i cittadini devono abbandonare le case piene di acqua stagnante per motivi sanitari.Leyen promette 6 miliardi dal Pnrr per prevenire il dissesto. Basteranno Mattarella convoca al Quirinale Larussa e Fontana: troppi emendamenti rischiano di stravolgere i decreti. Cosa ...Dopo la visita di ieri alle zone alluvionate dell' Emilia - Romagna , la presidente della Commissione Europea, UrsulaLeyen e la commissaria per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira, sono state accolte stamani nel Municipio di Venezia dal sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro . Assieme al sindaco ...

Dopo la visita di ieri alle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen e la commissaria per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira, sono stat ...BOLOGNA - "Grazie per avermi ospitato. E' stato duro, mi ha spezzato il cuore vedere il fango, queste cicatrici profonde lasciate dalle valanghe.