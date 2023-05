Volley femminile ? Niente azzurro per Antropova | ancora problemi burocratici

(Di venerdì 26 maggio 2023) E non è tutto perché come riporta la Gazzetta dello Sport, pare che siano sorti nuovia complicare una vicenda già di per sé articolata che non riesce a far acquisire ad ...

Proprio quando tutto sembrava pronto per il suo debutto il 30 maggio ad Antalya, in Turchia, per la prima parte diNations League , ecco che manca il passaporto dell'atleta, la quale senza ...' Roma si conferma capitale non solo italiana, ma anche internazionale della pallavolo. Un anno fa abbiamo ospitato la finale della Coppa Italia, a febbraio quella maschile e a settembre al Palazzetto dello Sport dell'Eur si disputeranno le semifinali e le finali dei campionati europei maschili. Un grande appuntamento sportivo e uno ...Sono 14 le azzurre convocate per i primi incontri della Volleyball Nations League2023 , in programma ad Antalya, Turchia. L'Italia detentrice del titolo conquistato lo scorso 17 luglio, esordirà con la Thailanda il 30 maggio , per poi affrontare il 1 giugno la Polonia e ...

Volley femminile, due colpi sul mercato per la Igor: Anne Buijs e Greta Szakmary La Stampa

L’arrivo della 21enne proveniente da Sassuolo completa il reparto martelli-ricevitori, già composto da Alessia Fiesoli, Giorgia Quarchioni e Alessia Bolzonetti ...Terza e ultima fase dei gironi di Serie B. Il Cus Cagliari sogna di raggiungere Sarroch in Serie A3, ma per farlo deve superare gli ultimi due ostacoli. Gli universitari hanno battuto nel triangolare ...