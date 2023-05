Volley femminile | Nations League 2023 | le convocate dell’Italia per la prima tappa Sylla ritorna | c’è Danesi

(Di venerdì 26 maggio 2023) Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di, ha diramato le convocazioni per ladella, che andrà in scena ad Antalya (Turchia) daò 30 maggio al 3 giugno. Le azzurre incominceranno la loro avventura nella prestigiosa competizione internazionamle itinerante e apriranno ufficialmente la stagione dopo le due amichevoli vinte a Lanciano contro Croazia e Canada. L’Italia disputerà quattro partite in terra anatolica contro Thailandia (30 maggio), Polonia (1° giugno), USA (2 giugno) e Turchia (3 giugno). Il Commissario Tecnico ha scelto 14 giocatrici per questo primo di tre appuntamenti della fase preliminare, tra le quali spiccano la schiacciatrice Miriame la centrale Anna. Assenti altre big come ...

Con la chiusura del campionato di Seconda Divisione Underche si concluderà all'inizio del mese di giugno, l'ASD Paduli2006 porta a termine una stagione che l'ha vista impegnata su più fronti rendendola sempre più protagonista della scena ...San Secondo 0 - 3 (20 - 25, 12 - 25, 19 - 25) SERIE D" PLAYOUT, GIORNATA 3 Insieme Marene - Savigliano - Tk Group Vol - ley Academy San Francesco U.s. San Secondo - Club76 Playasti SERIE D ...Come comunicato a inizio aprile, la società Campione d'Italiae la società Campione d'Italia maschile, parteciperanno alla BeachEuropean Cup Club; manifestazione istituita quest'...

Ekaterina Antropova (che è sempre in attesa del nostro passaporto, ma in campionato dovrebbe giocare in quota italiane) resta nella stagione 2023-2024 per il terzo anno consecutivo in maglia Savino ...