Volley Bergamo va a Treviglio | le gare della prossima stagione al PalaFacchetti

La notizia è di qualche giorno fa , ma stamattina (venerdì 26 maggio) c'è stato anche l'annuncio ufficiale : la prossima stagione, la squadra pallavolistica femminile cittadina1991 giocherà a Treviglio. La conferenza di annuncio a Treviglio Come riporta PrimaTreviglio , la conferenza si è tenuta in municipio nella "capitale" della Bassa.

Il Volley Bergamo 1991 va a Treviglio: la stagione 2023/24 al PalaFacchetti BergamoNews.it

Il Volley Bergamo giocherà al PalaFacchetti nella stagione 2023/2024 le gare di campionato, Coppa Italia ed eventuali playoff.BERGAMO- Il Volley Bergamo 1991 trova casa a Treviglio. L'impossibilità di giocare al Pala Intred, che sarà trasformato in un museo, ha costretto la dirigenza orobica a cercare una nuova struttura per ...