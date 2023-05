“Volete aiutare l’Emilia Romagna? Continuate a venire qui”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Le immagini dell’alluvione in Emiliahanno fatto il giro del mondo, contribuendo alla narrazione di quegli attimi drammatici in maniera puntuale e con potenza dirompente. Quello che è il rischio è che finisse sommersa anche l’enorme dignità (fatta di orgoglio e coraggio) che tanto gli emiliani quanto i romagnoli hanno mostrato in queste ore a telecamere spente. Rimboccarsi le maniche, spalare il fango, voglia di ripartire: la risposta del popolo emiliano-romagnolo al disastro è esemplare e rischia di passare in secondo piano mentre ancora si fa la conta dei danni e la politica litiga già sulle sue scelte. La verità, e emiliani e romagnoli lo sanno, è che dietro alle facili attestazioni di solidarietà c’è un rischio enorme. Un rischio fatto di disdette di prenotazioni e cancellazioni di vacanze estive, anche quando la situazione – grazie anche all’enorme ...

Il network ha canzonato Musk pure nel promo dell'ospitata: "davvero vedere e sentire ... in cui i media sembrano averlo già incasellato, potrebbeil governatore, almeno inizialmente. Da ...scoprire come far parlare Alexa come Rosa Ricci di Mare Fuori Ve lo spieghiamo noi con ... Nonostante la sua irriverenza, il dispositivo si offre comunque di, restando fedele al suo ...In che modoinnovare il settore Unendo tecnologia e psicologia, applicate a un contesto ben ... saremmo in grado di fatturare oltre i 50 milioni di euro edecine di migliaia di persone ...

Volete aiutare l'Emilia violentata dal maltempo Seguite i ragazzi ... Cremona Sera

Sullo sfondo le elezioni regionali del 10 settembre e comunali a Mosca. A marzo le presidenziali. I dissidenti: «Il capo di Wagner gioca a spaventare» ...