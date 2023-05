Viva Rai 2 | la dichiaraIone spiazzante di Fiorello | Amadeus non vuole più fare Sanremo”

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 26 maggio 2023)Rai 2, nell’ultima puntata di questa settimana,fa una dichiarazione shock sul destino dial festival di: il direttore artistico è stanco Ultima puntata di questa settimana dello show condotto daRai 2. Il conduttore come sempre ogni mattina legge nella Glass Room che si trova in via Asiago 10 a Roma, le notizie di attualità. Ultimamente è impossibile non parlare sul destino dei palinsesti. Da quando Fabio Fazio ha annunciato che sarebbe passato a Discovery nella prossima stagione,sembra avere un avere propria ossessione su ciò che sta accadendo all’interno della rete per la quale lavora. Ogni giorno infatti, non manca qualche frecciatina a chi non ha saputo apprezzare il talento del collega portandolo alla ...