“Viva Rai 2” | Fiorello sgancia la bomba in diretta | “Ecco cosa mi ha detto Amadeus su Sanremo 2024”

... a poche ore di distanza dalle dimissioni comunicate da Lucia Annunziata , altro nome di punta di casa. Durante il programma 'Rai2 ', Fiorello ha raccontato di aver sentito Amadeus. "Mi ha ...Nella puntata di2 andata in onda questa mattina, 26 maggio, Fiorello ha fatto una clamorosa rivelazione. Com'è noto, il clima inultimamente non è dei migliori e pare che la cosa stia affettando anche ..."Ieri ho sentito Amadeus e mi ha detto "Non so se quest'anno farò Sanremo. Forse ho intenzione di non farlo". Mi ha detto così". Lo ha raccontato Fiorello nel corso del programma '2' questa mattina. "Lo so che è una bombetta - ha aggiunto - ma a me piace dire le cose perchè la gente deve sapere, non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere. Ha detto ...

Viva Rai 2, La "bombetta" di Fiorello: «Amadeus mi ha detto che non sa se farà Sanremo. E di non dirlo a nessuno...» Open

fiorello: "Amadeus vuole lasciare il festival" "L'ho sentito ieri" ha detto Fiorello questa mattina sottolineando come l'amico Amadeus continui a seguire tutti i giorni Viva Rai 2. "Mi ha detto una ...Amadeus non vuole più condurre Sanremo nel 2024 Clamorosa rivelazione Mancano poco più di otto mesi alla nuova edizione del Festival di ...