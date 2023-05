Al suo arrivo davanti alla Questura di Napoli è apparso particolarmente commosso il neo capo della Polizia, nella città dove ha prestato servizio a lungo per l'intitolazione di una sala al primo dirigente Mario Bignone , scomparso a soli 44 anni, a Palermo. Appena sceso dall'auto blu è ...Il nuovo capo della Poliziaè a Napoli. Al suo arrivo in Questura è stato salutato dagli applausi dei poliziotti presenti, che hanno anche urlato il suo nome. La tappa di Napoli è la seconda dalla prestigiosa ...... e dopo l'onda emozionale scatenata dall'uccisione della psichiatra Barbara Abbonati per leggere anche Leggi anche La Polizia a, il cacciatore di latitanti: "Avrò il coraggio di ...

Vittorio Pisani capo della polizia: accolto dagli applausi a Napoli ilmattino.it

Al suo arrivo davanti alla Questura di Napoli è apparso particolarmente commosso il neo capo della Polizia Vittorio Pisani , nella città dove ha prestato servizio a lungo per l'intitolazione di ..."Un giovane, grande, investigatore, che abbiamo perduto prematuramente, nel 2010, a soli 44 anni" ma che "nei suoi anni di servizio ha inferto importanti ...