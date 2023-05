Vitinia Fingono il sequestro del nipote e chiedono il riscatto alla nonna | “Dacci i gioielli oppure…”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma – Traditi dsicurezza di passare inosservati, due giovani di 19 e 20 anni entrambi residenti nella provincia di Napoli, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di, poiché gravemente indiziati del reato di tentata estorsione ai danni di un’anziana 91enne. Nel pomeriggio del 22 maggio scorso, in via Gerocarne, l’anziana ha ricevuto una telefonata da un uomo che le chiedeva di consegnare denaro e, che sarebbero serviti per la liberazione delche era stato sequestrato. Sfortuna per loro, ilera presente in casa con la, ha assistitotelefonata e ha allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che, poco dopo, hanno visto arrivare i due indagati a casa dell’anziana, le hanno chiesto di consegnare i ...

Traditi dalla sicurezza di passare inosservati, due giovani di 19 e 20 anni entrambi residenti nella provincia di Napoli, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di, poiché gravemente indiziati del reato di tentata estorsione ai danni di un'anziana 91enne. I fatti Nel pomeriggio del 22 maggio scorso, in via Gerocarne, l'anziana ha ricevuto una telefonata ...Traditi dalla sicurezza di passare inosservati, due giovani di 19 e 20 anni entrambi residenti nella provincia di Napoli, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di, poiché gravemente indiziati del reato di tentata estorsione ai danni di un'anziana 91enne. I fatti Nel pomeriggio del 22 maggio scorso, in via Gerocarne, l'anziana ha ricevuto una telefonata ...

Vitinia, fingono il sequestro del nipote per estorcere denaro ad una 91enne Canale Dieci

Una variante della truffa del finto nipote. Una pantomima più allarmante, con due giovani che hanno raggirato un'anziana spacciandosi per due criminali che avevano sequestrato il nipote, per il cui ri ...Due giovani di 19 e 20 sono stati arrestati a Roma per una truffa a un'anziana. I due, entrambi residenti nella provincia di Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Vitinia, acc ...