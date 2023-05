Vip e musica | a Cannes parte la campagna Pleasure Is Always On di Magnum

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 26 maggio 2023)(FRANCIA) (ITALPRESS) – Dall’attrice e regista Eva Longoria alle top model Irina Shayk, Stella Maxwell, Josephine Skriver e Cindy Bruna. Ma anche la cantante Nicole Scherzinger e Clara Amfo, conduttrice di BBC Radio 1. Sono le star presenti alBeachParty per celebrare il lancio dellaison. Aprendo le porte aiSeekers di tutto il mondo per celebrare il lancio dei nuovi prodotti,Double Sunlover per il giorno eDouble Starchaser per la notte,ha ospitato una serata che ha visto sfilare sul red carpet star come Stella Maxwell, Eva Longoria e Irina Shyak.Ma non sarebbe stato un vero eventosenza l’iconica esperienza ...