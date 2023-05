VinoVip 2023 | la Maremma autentica di Monterverro in Versilia

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 26 maggio 2023) Una lunga spiaggia dorata e chilometrica, gli storici bagni, eventi d’arte e di shopping e quell’allure glamour che ormai da decenni la caratterizza, questa è l’essenza di Forte dei Marmi, perla turistica della, custodita dalla provincia di Lucca, indiscussa meta mondana. E proprio qui, in questa costa animata dal jet set, si terrà la seconda edizione di VinoVip al Forte, la biennale firmata dalla storica rivista Civiltà del bere, in programma domenica 25 e lunedì 26 giugno a Villa Bertelli, edificio ottocentesco da inizio duemila proprietà del Comune, e spazio dedicato a ospitare mostre ed eventi. Monteverro – cantina gioiello adagiata sulle colline capalbiesi – risale la costa verso Nord, seguendo il percorso dell’Aurelia, e fa tappa nuovamente a Forte dei Marmi, dopo il debutto nel 2018. In questi quattro anni, la tenuta ha completato il percorso di ...