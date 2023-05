Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 maggio 2023)DEL 26 MAGGIO ORE 20.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA SP628 LEUCIANA: TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE CON MEZZO PESANTE RIBALTATO AL KM 1+000 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’A1NAPOLI INCIDENTE RISOLTO TRA FERENTINO E SANCESAREO, PERMANGONO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 CODE ALTEZZA A1 PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL ...