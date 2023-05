Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 maggio 2023)DEL 26 MAGGIO ORE 19.05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A1NAPOLI INCIDENTE RISOLTO TRA FERENTINO E SANCESAREO, PERMANGONO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 CODE TRA RACCORDO E A1 DIREZIONE A1 SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA CASTELNO E APRILIA VERSO LATINA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE LABARO ETERAMO SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER ...