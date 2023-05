Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 maggio 2023)DEL 26 MAGGIO ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRTATTO URBANO DELLA A24 LUNGH CODE PER TRAFFICO INTENSO TTRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STATALE APPIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA VIA DEI LAGHI D IL GRANDE RACCORDO CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA SULLA STATALE PONTINA TRA POMEZIA SUD E POMEZIA DIREZIONEIL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL ...