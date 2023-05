Via i dehor per il live di Gigi D’Alessio a Napoli | in campo il Comune

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAdopo le proteste dei caffè che si affacciano su piazza Trieste e Trento, tra cui lo storico Gambrinus, ilsi appresta a varare una nuova ordinanza che proroga alle 20 di questa sera l’obbligo per bar e ristoranti – inizialmente previsto per le ore 17 – di sgomberare la piazza dai tavolini. La misura rientra in una ordinanza della Questura diadottata in previsione della prima di cinque serate che vedranno da stasera sul palco di piazza del Plebiscito il cantantein concerto. Ordinanza accolta con poco favore dai titolari degli esercizi nei dintorni della piazza che hanno chiesto l’intervento del. “Siamo andati poco fa – spiegano Antonio Visconti e Gennaro Pelliccia del bar Monidee in Piazza Trieste e Trento – a ...