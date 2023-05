Verstappen comanda le libere a Montecarlo | la Ferrari c’è | Sainz dall’exploit al muro | Leclerc pronto per la pole

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 maggio 2023) Maxlee guarda tutti dall’alto dello strapotere tecnico di una Red Bull anche nel Principato subito in palla. Ma lac’è e dimostra di aver sistemato le cose in chiave giro secco: ora ce la si può giocare per laposition, e Charlesspera di trovare la terza consecutiva nella sua patria. Come Nemo, ma stavolta serve il finale hollywoodiano, perché sono troppe le delusioni per il monegasco nella pista di casa, tanto da poter parlare di una vera e propria maledizione. Da spezzare, non certo al sabato dove lui e lasanno imporsi e ce lo hanno dimostrato, quanto alla domenica dove ci sono i punti in palio. Secondo tempo, comunque, per il classe 1997, costante nelle FP2 dopo aver cercato il ...