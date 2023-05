Verso Juventus-Milan | Vlahovic in risalita | decisiva la rifinitura

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dusanpotrebbe stringere i denti ed essere quantomeno a disposizione per il match di domenica sera fra. Il centravanti serbo nelle scorse ore aveva riportato un fastidio muscolare che lo aveva reso e che lo rende ancor ain dubbio per la sfida contro Pioli di domenica 28 maggio. Nelle ultime ore però, sembra stare meglio dopo il sovraccarico tendineo al muscolo sartorio. Il giocatore potrebbe farcela e trovare spazio in panchina, mentre l’attacco titolare potrebbe essere composto dalla coppia Di Maria-Milik. Ogni decisione comunque verrà rimandata alla mattinata di sabato quando inAllegri avrà le risposte definitive circa le condizioni del serbo. SportFace.

mentre la Juventus dopo la sentenza a lei favorevole proverà a completare la rimonta verso le posizioni europee. Non solo l'alta classifica: la lotta salvezza è tutta da seguire. Verona, Sampdoria e... Milik una maglia da titolare, probabile ballottaggio tra Chiesa e Di Maria. Prosegue la marcia d'avvicinamento dei rossoneri verso la sfida con i bianconeri che può sancire l'aritmetica qualificazione in Champions League. Pioli va verso la conferma della squadra vista contro la Sampdoria. L'unico ballottaggio è sulla trequarti, con Messias in vantaggio su Saelemaekers. Per il resto sarà il solito Milan con Giroud al centro

Secondo Sky Sport, Dusan Vlahovic sarebbe in dubbio per la sfida di domenica a Torino. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno