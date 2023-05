Verona | Zaffaroni | “Con l’Empoli gara fondamentale | vogliamo meritare la salvezza sul campo”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Marcoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Empoli, match della trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023: “Sarà una, alla quale dovremo arrivare con la giusta tensione. Ovviamente mi riferisco alla tensione positiva che ci fa fare scelte giuste e non quella che blocca le gambe.è una squadra in condizione che ha vinto tre delle ultime quattro gare, ma noi ci siamo preparati bene elasul“. “La presenza dei tanti tifosi non deve metterci tensione, anzi deve creare entusiasmo e va vissuta con naturalezza. Al di là del risultato,onorarli combattendo per novanta minuti e provare ad accenderli tramite la prestazione – ha ...

Commenta per primo Marco, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista della cruciale gara contro l'Empoli: 'Sarà una gara importantissima. Già potercela giocare è tanta roba: abbiamo fatto un ...Presentazione del match QUI HELLASdovrà fare a meno degli infortunati Dawidowicz, Doig, Duda, Henry, Lasagna e Lazovic. Il tecnico gialloblù dovrebbe affidarsi al modulo 3 - 4 - 2 ...Con Ederson in mediana, Koopmeiners e Pasalic saranno il supporto di Hojlund- EMPOLI, domenica ore 12:30perde anche Lazovic Si allunga la lista degli indisponibili in casa ...

Verona, Zaffaroni avverte: "Lazovic out, spero di poterlo recuperare per domenica prossima" Fantacalcio ®

Il tecnico gialloblù ha parlato in conferenza stampa all’antivigilia del delicatissimo match contro l’Empoli Intervenuto in conferenza all’antivigilia di Verona–Empoli, mister Zaffaroni ha presentato ...Match fondamentale in chiave salvezza per il Verona. Ecco le parole di Marco Zaffaroni sui singoli, riportate da TMW: “Verdi ha fatto differenziato per qualche giorno, negli ultimi giorni si è ...