Verona | trovato cadavere mummificato di un’ottantenne in un appartamento | “Potrebbe essere morta più di 6 anni fa”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Nel tardo pomeriggio di ieri la polizia hailin stato di decomposizione di una donna anziana in unnel quartiere Borgo Milano di: appartiene a, che abitava all’ultimo piano, scoperto ormaidagli agenti del comandante Luigi Altamura. C’è massimo riserbo sulla vicenda, che si arricchisce di altri dettagli: il figlio 60enne della donna avrebbe continuato ad incassare la pensione dal giorno della sua morte, che secondo i medici legali che hanno visto il corporisalire a cinquefa. L’uomo risulta irreperibile, gli inquirenti si sono attivati per rintracciarlo. I vicini hanno raccontato che davedevano soltanto lui uscire ed entrare dal palazzo. “Quello che ...

Macabra scoperta della polizia locale e dei vigili del fuoco nel quartiere di Borgo Milano , a, dove è statonel tardo pomeriggio di ieri il corpo mummificato di un'anziana da almeno 5 o 6 anni. Secondo quanto riferiscono i media locali il corpo della donna ultra80enne, che ...Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un'anziana è statonel tardo pomeriggio di ieri dalla polizia locale e dai vigili del fuoco di, in un appartamento nel quartiere di Borgo Milano, nel capoluogo scaligero. Lo riferiscono i quotidiani ...Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un' anziana è statonel tardo pomeriggio di ieri dalla polizia locale e dai vigili del fuoco di, in un appartamento nel quartiere di ...

Verona, cadavere mummificato di anziana in casa: ricercato il figlio TGCOM

Nel tardo pomeriggio di ieri la polizia ha trovato il cadavere in stato di decomposizione di una donna anziana in un appartamento nel quartiere Borgo Milano di Verona: appartiene a un’ottantenne, che ...Il Monza parte subito con il botto. Non è ancora finita la stagione ed è aperta la lotta per l’8° posto con i brianzoli in vantaggio di due punti su Bologna, Torino ...