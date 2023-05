Verona | donna trovata mummificata Ricercato il figlio

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 26 maggio 2023) che attualmente sarebbe irreperibile. L’uomo ha continuato a percepirne la pensione Una scena che non si aspettavano, è quella che hanno visto i vigili del fuoco in un appartamento dinel quartiere di Borgo Milano. Dopo una segnalazione alle forze dell’ordine, in particolare ai Vigili del quartiere, sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per entrare in casa di una, di cui non si avevano notizie da tempo, ma che risultava ancora in vita. Invece, la, ultraottantenne, era deceduta da tempo. Il suo corpo, mummificato, è stato rinvenuto nel letto della sua abitazione. Ad una prima analisi, lapotrebbe essere deceduta da almeno cinque anni. Non si conoscono ancora molti dettagli sulla vicenda, che è coperta dal riservo. Tuttavia, sembra che gli inquirenti siano alla ricerca del ...