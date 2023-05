(Di venerdì 26 maggio 2023) Leggi Anche Padova, nasconde i cadaveri dei parenti per percepire la loro pensione Leggi Anche Paderno Dugnano (Milano), teneva inildella madre per intascare la pensione La ...

La morte potrebbe risalire ad almeno 5 anni fa Sul caso vige il massimo riserbo. È stato informato il pubblico ministero di turno, mentre ...Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un'anziana è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri dalla polizia locale e dai vigili del fuoco di Verona, in un appartamento nel quartiere di Borgo Milano.

Verona, cadavere mummificato di anziana in casa: ricercato il figlio TGCOM

Nel tardo pomeriggio di ieri la polizia ha trovato il cadavere in stato di decomposizione di una donna anziana in un appartamento nel quartiere Borgo Milano di Verona: appartiene a un’ottantenne, che ...Arriva da un quartiere di Verona la vicenda di un’anziana trovata morta da cinque anni il cui figlio riscuoteva la sua pensione. L’uomo al momento è irreperibile e del fatto è stata informata la Procu ...