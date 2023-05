Così, e siamo al 2019, aveva mostrato la sua grande capacità nel raccontarecon una lettera inviata al "suo" Comites, nella quale parlava (che coraggio!) di falsità, addirittura minacce ed ...Se tutti mentono lenon si trasformano in, ma la pratica della mistificazione diviene di fatto accettata come sistema. Deformando le immagini di quel passato provo a mettere in luce ...... dove tale stima corre il rischio di diminuire, iniziando a scoprire addirittura delleo ...in una circostanza si vuole vedere chiaro e dall'altro lato si tende soltanto a nascondere la...

Verità e menzogne di Prigozhin, che agita il suo progetto politico per aiutare il «moderato» Putin Corriere della Sera