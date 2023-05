Venerdì sera la “Piadina Solidale” per l’Emilia | oltre 7000 persone già prenotate

(Di venerdì 26 maggio 2023) Bergamo. Non solo è stato centrato, ma è stato anche ampiamente superato l’obiettivo iniziale di 5000 adesioni alladi Bergamo, l’iniziativa – sponsorizzata da Esselunga e lanciata ieridal Comune di Bergamo e VisitBergamo, in collaborazione con l’Associazione Cuochi Bergamaschi, Pentole Agnelli, CSV, gli istituti alberghieri bergamaschi, gli alpini e tanti altri soggetti – per raccogliere fondi da destinare alle aree delRomagna colpite dall’alluvione che nei giorni scorsi ne ha devastato il territorio. In poco più di due giorni dal lancio dell’iniziativa si contano giàiscritti alla manifestazione. L’obiettivo iniziale era quello di raggiungere 5000 partecipanti, ormai ampiamente superato nel tardo pomeriggio di ieri. Saranno previste 20 casse ...

Pronti per il tour dai ritiri Partiamo SAMPDORIA - SASSUOLO,ore 20:45 Sampdoria, Gunter ... ha proseguito il recupero personalizzato ma c'è un cauto ottimismo in vista di sabatoIn ...... oltre che delle nazionali del Giappone e degli Emirati Arabi ha raccontato al Corriere della... La ricostruzione Anche di quelpomeriggio Zac non ricorda nulla: "So solo quello che mi ha ...In questo caso, il sacco azzurro con quei rifiuti andrà esposto secondo le medesime modalità lunedì 292 giugno toccherà al cartone delle attività produttive e commerciali. Anche in ...