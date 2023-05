Vaticano | il cardinale Becciu | «La mia difesa mortificata | si sono serviti del Papa»

Leggi su open.online

(Di venerdì 26 maggio 2023) «Voglio manifestare la mia amarezza perché il Tribunale non ha accolto le richieste dei miei avvocati, la possibilità di avere in mano le cosiddette chat ‘omissate’, perché, come ha sottolineato l’avvocato Viglione, larimane, non può esercitare completamente il diritto dise non ha tutto il materiale». A parlare, davanti alla stampa, è ilAngeloal processo inper lo scandalo finanziario legato alla compravendita di un palazzo a Londra. Il tribunale ha respinto la richiesta delladel, ovvero quella di potere attingere agli ‘omissis’- 119 su 126 – sui messaggi che Genoveffa Ciferri, amica di monsignore Perlasca, considerato il teste chiave, aveva inviato al Promotore di giustizia ...