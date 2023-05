Ursula von der Leyen in Emilia Romagna | il video in dialetto romagnolo | Tin Bota

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 26 maggio 2023)Von dersta proseguendo il sopralluogo nelle aree alluvionate. In riva al Savio a Cesena, il primo fiume che è esondato la scorsa settimana, è apparsa emozionata e sconvolta nel vedere le zone alluvionate. "Riscalda il cuore vedere la vostra audacia, il vostro coraggio. La cosa più importante è il vostro motto 'tin'", ha detto accompagnata dal sindaco Enzo Lattuca nel luogo dove il fiume è uscito dagli argini. Dopo la conferenza stampa con la premier Meloni in aeroporto a Bologna, infatti, Von dersi è trasferita in elicottero ininsieme al presidente Stefano Bonaccini, al ministro Raffaele Fitto e al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. In auto ha raggiunto le rive del fiume nella zona San Rocco poi si è diretta in piazza del Popolo per un incontro con il ...