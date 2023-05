Ursula Von der Leyen a Venezia | “Sei miliardi contro il dissesto idrogeologico”

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 26 maggio 2023) “Tin bota. L'Europa è con voi. Anche per ripristinare l'equilibrio stravolto tra la natura e l'ambiente edificato. Il Next Generation Eu prevede 6di euro per l'Italia, destinati a ridurre i rischi di inondazioni e frane. Per esempio, sarà ripristinato il letto del fiume Po, con interventi di rimozione del cemento e riattivazione del verde lungo le rive, per lasciare spazio alla natura. Dobbiamo fare della natura il nostro partner nella lottai cambiamenti climatici", ha detto la presidente della Commissione Ue,Von der, intervenendo a un evento dedicato al Bauhaus europeo alla Biennale di, dove ha parlato anche dell'alluvione nell'Emilia-Romagna.