Up | la casa del film Disney Pixar ricreata con 68 000 pezzi LEGO

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ecco come appare ladi Carl interamente ricostruita grazie ai mattoncini della. Ladi Carl delUp completamentegrazie ai mattoncini? Si può fare e la testimonianza arriva dall'ultimo episodio di Making Wonder in occasione delle celebrazioni per il centenario delladi Topolino. Per l'esattezza, sono stati utilizzati 68.753 mattoncini. Il regista di Up, Pete Docter, ha dato il suo contributo, insieme a un Senior Graphic Designerche ha aiutato a realizzare la costruzione e a un ingegnere spaziale della NASA che l'ha aiutata a prendere il volo grazie all'utilizzo degli iconici palloncini. Oltre all'impressionante costruzione, l'episodio è ...