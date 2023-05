Università | dalle ambasciate ai consolati | disponibili 329 tirocini in ambito diplomatico

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 26 maggio 2023) Secondo bando 2023 per il programma diMaeci-Mur-Crui rivolto a studenti di laurea magistrale e a ciclo unico. Sarà possibile candidarsi su www.crui.it fino alle 17.00 del 16 giugno. Gli studenti delle 63partecipanti potranno collaborare con(156 posti),(67), rappresentanze diplomatiche (40), istituti di cultura (65) e delegazioni (1). Dal punto di vista geografico i posti presso le sedi ospitanti sono così dislocati: 144 in Europa, 47 in America del Nord, 25 in Africa, 46 in Asia, 35 in Centro e Sud America, 22 in Medio Oriente, 7 in Oceania e 3 in Italia. I, 20 dei quali si svolgeranno a distanza, inizieranno il 18 settembre, si concluderanno il 15 dicembre 2023 e potranno essere prorogati per un ...